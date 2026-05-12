Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Yoğun ilgi gören başvuru süreci ise 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2026 GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekiminin, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım sürecinde, Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuru yapan ve şartları sağlayan adayların listesi Bakanlığa iletilecek.

Kura çekimi, İŞKUR tarafından gönderilen nihai liste esas alınarak noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek; açık kadro sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek aday belirlenecek. Adaylar isterlerse kura çekimini yerinde takip edebilecek.

Kurada ismi çıkan asıl adaylar ise daha sonra açıklanacak tarihlerde gerekli belgeleri hazırlayarak, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecek ve evrak kontrol sürecine dahil olacak.