2026 adli tatil ne zaman başlıyor, mahkemeler hangi gün kapanacak? 2026 adli tatil ne zaman sona erecek, kaç gün sürecek?

Adli tatil tarihi, adliyelerde işi olan vatandaşlar, avukatlar ve yargı mensupları tarafından her yıl yakından takip ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte "Mahkemeler ne zaman kapanacak?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlıyor ve hangi gün sona erecek? İşte yasalarla belirlenen resmi adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri...

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl aynı dönemde uygulanan adli tatil tarihi, mevzuat gereği bu yıl da değişmedi. 2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren yüksek mahkemeler de dahil olmak üzere, adliyelerdeki birçok mahkeme toplu izne ayrılacak ve nöbetçi mahkemeler dışındaki duruşmalara ara verilecek.

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yaklaşık 40 gün sürecek olan adli tatilin bitiş tarihi ve yeni adli yılın açılış günü de takvim doğrultusunda netleşti. Adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla resmen sona erecek.

1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla adliyelerde normal çalışma düzenine geçilecek, duruşmalar kaldığı yerden devam edecek ve yeni adli yıl resmen başlayacaktır.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK KALIR, HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil süresince yargı tamamen durmaz. Vatandaşların mağdur olmaması adına adliyelerde nöbetçi mahkemeler görev yapar. Bu süreçte sadece acil ve kanunda belirtilen öncelikli dava ile işler görülür. Adli tatilde bakılmaya devam eden bazı istisnai dava ve işlemler şunlardır:

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi acil talepler,

Her türlü nafaka davaları ile soybağı, nesep ve nafaka icra takipleri,

Ceza davalarındaki tutuklu işler ve acil soruşturma süreçleri,

İş hukukundan kaynaklanan ivedi hizmet tespiti davaları,

Tahliye davaları ve icra mahkemelerinin acil işleri.

Bu istisnalar dışında kalan genel hukuk, ticaret ve aile mahkemelerindeki sıradan duruşmalar adli tatil sonrasına (Eylül ayına) ertelenir. Ayrıca adli tatile tabi olan dosyalarda, kanunun belirlediği bazı yasal süreler (itiraz, temyiz vb.) adli tatil süresince işlemeyi durdurur veya tatilin bitiminden itibaren uzatılır.