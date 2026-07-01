2026 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklandı, açıklandı mı? Sevk tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatani görevini yerine getirecek yedek subay, astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları için artık son aşamaya gelindi. Peki, sonuçlar hangi kanaldan ilan edilecek ve sevkiyat planı nasıl işleyecek? İşte asker adaylarının yakından takip ettiği o önemli ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek binlerce gencin sınıflandırma işlemleri tamamlanmak üzere. Bakanlıktan gelen güncel bilgilere göre, adayların birlik bilgilerine ulaşacağı tarih kesinleşti:

Sınıflandırma Duyurusu: 2026 Ağustos dönemine ait askerlik yerleri, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

AĞUSTOS DÖNEMİ SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınıflandırılan yükümlülerin birliklerine teslim olmaları için üç farklı grup halinde sevk planlaması yapıldı. Adayların kendilerine tanımlanan sevk tarihinde hazır bulunmaları zorunludur:

1. Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler): 06 Ağustos 2026

2. Grup (Erler): 03 Eylül 2026

3. Grup (Erler): 01 Ekim 2026

E-DEVLET ÜZERİNDEN YER BİLGİSİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Resmi sonuçlar duyurulduğu andan itibaren adaylar, işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirebilirler.

Sisteme Giriş: e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. (Şifresi olmayan adaylar, PTT şubelerinden kimlik ibrazı ile şifre temin edebilirler.)

Sorgulama: Arama kısmına "Yedek Subay/Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazarak ilgili hizmet sayfasına gidin.

Yer Bilgisi: Karşınıza çıkan ekrandan birliğinizin bulunduğu il, ilçe ve teslim tarihini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.