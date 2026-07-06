2026 Ağustos celbi kapsamında askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026'da e-Devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçların ardından yeniden sınıflandırma yapılmayacak, sevk döneminde mazeretsiz olarak bakaya kalan yedek subay ve astsubay adayları ise er statüsünde askere alınabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026 Ağustos celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş yapacak adaylar, e-Devlet şifrelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden alabilecek.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2026 Ağustos celbinde yedek subay, yedek astsubay adayları ve birinci grup erler 6 Ağustos'ta, ikinci grup erler 3 Eylül'de, üçüncü grup erler ise 1 Ekim 2026'da birliklerine katılacak.