Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın gerçekleştirilecek. Peki, 2026 YKS'ye kaç kişi katılacak? YKS'ye girecek olan en yaşlı ve en genç aday kaç yaşında?

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

2026- YKS maratonu yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) oturumuyla başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı sınavın ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT ise pazar günü gerçekleştirilecek.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

2026-YKS’ye başvuran adaylar arasında en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında yer alıyor. Bu yıl sınava giren 921 bin 248 aday ise YKS’yi ilk kez deneyimleyecek. Sınava ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın katılması dikkat çekiyor.