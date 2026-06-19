YKS oturumları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava başvuran yaklaşık 2.5 milyon aday sınava gelirken hangi eşyaların yasak olduğunu sorguluyor. Peki, YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?
YKS YASAK OLAN EŞYALAR 2026
Çanta
Cüzdan
Cep telefonu
Her türlü saat
Bluetooth ve diğer kablosuz iletişim cihazları
Kulaklık
Kolye
Küpe
Yüzük (alyans hariç)
Bilezik
Broş
Diğer takılar
Anahtarlık
Her türlü araç anahtarı
Plastik ve metal içerikli eşyalar
Çağrı cihazı
Telsiz
Fotoğraf makinesi
Her türlü elektronik cihaz
Her türlü mekanik cihaz
Plastik gözlükler
Güneş gözlüğü
Cam eşyalar
Banka kartı
Kredi kartı
Cep bilgisayarı
Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar
Hesap makinesi
Bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
Her türlü delici alet
Her türlü kesici alet
Ateşli silahlar
Benzeri teçhizatlar
Kalem
Silgi
Kalemtıraş
Müsvedde kâğıdı
Defter
Kitap
Ders notu
Sözlük
Dergi
Gazete
Pergel
Açıölçer
Cetvel
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su haricindeki tüm içecekler
Yiyecek ve diğer gıda ürünleri
Kutu veya şişe içerisinde ilaç
PROTEZ TIRNAK VE OJE YASAK MI?
YKS kılavuzunda protez tırnak ve oje kullanımına dair bir karar bulunmuyor.