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YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?

YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?

19.06.2026 11:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?

YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?
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YKS oturumları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava başvuran yaklaşık 2.5 milyon aday sınava gelirken hangi eşyaların yasak olduğunu sorguluyor. Peki, YKS'de hangi eşyalar içeri alınmıyor? YKS'De Saat, kemer, gözlük, su, oje yasak mı?

YKS YASAK OLAN EŞYALAR 2026

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Her türlü saat

Bluetooth ve diğer kablosuz iletişim cihazları

Kulaklık

Kolye

Küpe

Yüzük (alyans hariç)

Bilezik

Broş

Diğer takılar

Anahtarlık

Her türlü araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalar

Çağrı cihazı

Telsiz

Fotoğraf makinesi

Her türlü elektronik cihaz

Her türlü mekanik cihaz

Plastik gözlükler

Güneş gözlüğü

Cam eşyalar

Banka kartı

Kredi kartı

Cep bilgisayarı

Sözlük işlevi olan elektronik cihazlar

Hesap makinesi

Bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

Her türlü delici alet

Her türlü kesici alet

Ateşli silahlar

Benzeri teçhizatlar

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Müsvedde kâğıdı

Defter

Kitap

Ders notu

Sözlük

Dergi

Gazete

Pergel

Açıölçer

Cetvel

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içindeki su haricindeki tüm içecekler

Yiyecek ve diğer gıda ürünleri

Kutu veya şişe içerisinde ilaç

PROTEZ TIRNAK VE OJE YASAK MI?

YKS kılavuzunda protez tırnak ve oje kullanımına dair bir karar bulunmuyor.

İlgili Konular: #ösym #YKS #YKS sınavı

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