21 Eylül'de durdurulmuştu... THY, Beyrut seferlerine yeniden başladı!

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı.

21 Eylül'de durdurulmuştu... THY, Beyrut seferlerine yeniden başladı!
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:16

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.

Seferler 11 Aralık'ta ise, günde 4 uçuş ile normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.


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