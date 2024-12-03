21 Eylül'de durdurulmuştu... THY, Beyrut seferlerine yeniden başladı!
Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.
Seferler 11 Aralık'ta ise, günde 4 uçuş ile normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.
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