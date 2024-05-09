21 gündür haber alınamayan kayıp çiftçi hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:27

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:27

Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde 19 Nisan günü saat 15.00 sıralarında evinden çıkan Fetullah Kaya, kayboldu. 21 gündür haber alınamayan Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Aramalarda Fetullah Kaya'ya ait olduğu belirlenen motosiklet 7 Mayıs günü Zeytinada Mahallesi'ndeki ormanda bulundu.

Yaklaşık 50 kişilik ekip arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.