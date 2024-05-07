75 yaşındaki kayıp kadından 150 saattir haber alınamıyor

Eskişehir’de hayvanlarını otlatmaya çıkan ve kendisinden 150 saattir haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:21
75 yaşındaki kayıp kadından 150 saattir haber alınamıyor
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Mihalıççık ilçesinde 1 Mayıs sabahı hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 75 yaşındaki Arife Sasa’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 150 saattir aralıksız devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), çalışmaların başladığı ilk saatlerden itibaren bölgede yerini aldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından arama kurtarma bölgesinde sıcak ikram çadırı kurulurken OBAK ekibi 102 personel ve 4 araçla bölgede desteğini sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan OBAK’ın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Mihalıççık ilçesi Büyüksasa Mahallesi’nde kaybolan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları, diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.


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