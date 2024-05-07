İki gün arayla kayboldular, çifte kayıpta sıcak gelişme

Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:33

Güncelleme: 07.05.2024 - 16:33

17 Nisan’da Antalya Gazipaşa’daki evinden Alanya’ya giden Nuran Şahin, eşi ve çocukları ile yaşadığı evine bir daha geri dönmedi. Ondan 2 gün sonra ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya, Antalya Gazipaşa’dan kayboldu.

Esrarengiz bir şekilde kaybolan ikili ile ilgili olarak gazeteci Müge Anlı, gerçekleri ortaya çıkardı. Nuran Şahin’i kaybolduğu gün Alanya’ya köylüsü Durmuş Ali Çelik’in, götürdüğü ilk kez programda konuşuldu. Çok bilinmeyenli çifte kayıpta Nuran Şahin’le alakalı ilişki iddiaları karşısında eşi Mustafa Şahin’in tepkisizliği dikkat çekti.

Önce Gökmen Fetullah Kaya’nın takıldığı güvenlik kameralarına ulaşıldı, ardından da kameralara göre takip etmiş olabileceği güzergahları ortaya koydu. Araştırmalar sonucu iki kamera arasında sırra kadem basan Gökmen Fetullah Kaya’nın Nuran Şahin’i son gören kişi olduğu belirlendi.

Müge Anlı’ya konuşan görgü şahitleri ile çifte kayıpta çözüme bir adım daha yaklaşıldı. Önce ikilinin Çeçek Mevkii olarak bilinen dik yamaçtan atılmış olabileceği iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başladı.

MOTOSİKLET BULUNDU

Akabinde Nuran Şahin kaybolmadan bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya’yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı’ya ulaştı. Çobanın Gökmen Fetullah Kaya’yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklet bulundu. İlk incelemelere göre motosikletin Gökmen Fetullah Kaya’ya ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama çalışmaları anbean canlı yayında aktarılırken, Müge Anlı motosikletin bulunduğu çevrede ikiliyle ilgili başka ipuçlarının da bulunabileceğine dikkat çekti. Motosikletin bulunduğu yerde ceset aranacağı bilgisi de canlı yayında kaydedildi.