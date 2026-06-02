Cumhuriyet Gazetesi Logo
21 ilde IŞİD operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

21 ilde IŞİD operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

2.06.2026 15:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
21 ilde IŞİD operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD'e yönelik Jandarma Genel Komutanlığınca 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, terör örgütü IŞİD'a üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgusu yapıldı.

İlgili Konular: #IŞİD #içişleri bakanlığı #Operasyon

İlgili Haberler

47 ilde IŞİD operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde IŞİD operasyonu: 324 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 47 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 110 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 110 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.
Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı!
Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı! Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.