Ali Yerlikaya duyurdu... 11 ilde Narkoçelik-4 Operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:14
Ali Yerlikaya duyurdu... 11 ilde Narkoçelik-4 Operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'ndeki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya; 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.


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