21 nerenin plakası? 21 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
21 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, an için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Diyarbakır da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 21 plaka numarasına sahip olmuştur.
Diyarbakır Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
21 AC 001 – 21 AZ 999
21 DA 001 - 21 DZ 999
21 EA 001 - 21 EP 999
21 FA 001 - 21 FZ 999
21 H 0001 - 21 H 9999
21 M 0001 - 21 M 9999
21 MA 001 - 21 MA 999
21 T 0001 - 21 T 9999
Bismil İlçesi Plaka Kodları:
21 TA 001 – 21 TZ 999
Çıkar İlçesi Plaka Kodları:
21 VA 001 – 21 VZ 999
Silvan İlçesi Plaka Kodları:
21 SV 001 ve 21 SZ 999
Lice İlçesi Plaka Kodları:
21 LA 001 - 21 LZ 999
Ergani İlçesi Plaka Kodları:
21 ER 001 - 21 EZ 999
21 HA 001 - 21 HZ 999
Çermik İlçesi Plaka Kodları:
21 UA 001 – 21 UZ 999
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