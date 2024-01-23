21 nerenin plakası? 21 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:14

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:14

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

21 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, an için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Diyarbakır da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 21 plaka numarasına sahip olmuştur.

Diyarbakır Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

21 AC 001 – 21 AZ 999

21 DA 001 - 21 DZ 999

21 EA 001 - 21 EP 999

21 FA 001 - 21 FZ 999

21 H 0001 - 21 H 9999

21 M 0001 - 21 M 9999

21 MA 001 - 21 MA 999

21 T 0001 - 21 T 9999

Bismil İlçesi Plaka Kodları:

21 TA 001 – 21 TZ 999

Çıkar İlçesi Plaka Kodları:

21 VA 001 – 21 VZ 999

Silvan İlçesi Plaka Kodları:

21 SV 001 ve 21 SZ 999

Lice İlçesi Plaka Kodları:

21 LA 001 - 21 LZ 999

Ergani İlçesi Plaka Kodları:

21 ER 001 - 21 EZ 999

21 HA 001 - 21 HZ 999

Çermik İlçesi Plaka Kodları:

21 UA 001 – 21 UZ 999