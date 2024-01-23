17 nerenin plakası? 17 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:56

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:56

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

17 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

17 plaka kodu nereye ait sorusu sorulduğunda, verilecek cevap Çanakkale olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Biga sancağına bağlı bir yer olan Çanakkale, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çanakkale’nin 17 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde Türkiye’de tüm vilayetlere 1’den 67’ye kadar plaka numaraları verilmiş; Çanakkale de alfabetik sıralaması gereği 17 plaka kodunu almıştır.

Çanakkale Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

17 AC 001 – 17 AZ 999

17 DA 001 – 17 DZ 999

17 EA 001 – 17 EZ 999

17 K 0001 – 17 K 2500

17 M 0001 – 17 M 2999

17 T 0001 – 17 T 2999

Ayvacık İlçesi Plaka Kodları:

17 K 8001 – 17 K 8500

17 M 7000 – 17 M 7999

17 PA 001 – 17 PZ 999

17 T 7000 – 17 T 7999

Bayramiç İlçesi Plaka Kodları:

17 K 4001 – 17 K 4500

17 M 3000 – 17 M 3499

17 T 3000 – 17 T 3499

17 TA 001 – 17 TZ 999

Biga İlçesi Plaka Kodları:

17 TA 001 – 17 TZ 999

17 LA 001 – 17 LZ 999

17 M 4500 – 17 M 499

17 T 4500 – 17 T 4999

Ezine İlçesi Plaka Kodları:

17 K 7001 – 17 K 7500

17 M 6000 – 17 M 6499

17 SA 001 – 17 SZ 999

17 T 6000 – 17 T 6499

Gelibolu İlçesi Plaka Kodları:

17 K 6601 – 17 K 7000

17 M 4000 – 17 M 4499

17 RA 001 – 17 RZ 999

17 RA 001 – 17 RZ 999

Çan İlçesi Plaka Kodları:

17 HA 001 – 17 HZ 999

17 K 4501 – 17 K 5600

17 M 5000 – 17 M 5999

17 T 5000 – 17 T 5999

Yenice İlçesi Plaka Kodları:

17 K 3500 – 17 K 4000

17 M 3500 – 17 M 3999

17 T 3500 – 17 T 3999

17 YA 001 – 17 YZ 999

Lâpseki İlçesi Plaka Kodları:

17 K 8501 – 17 K 9000

17 M 8000 – 17 M 8999

17 NA 001 – 17 NZ 999

17 T 8000 – 17 T 8999