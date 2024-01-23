17 nerenin plakası? 17 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
17 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
17 plaka kodu nereye ait sorusu sorulduğunda, verilecek cevap Çanakkale olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Biga sancağına bağlı bir yer olan Çanakkale, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çanakkale’nin 17 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde Türkiye’de tüm vilayetlere 1’den 67’ye kadar plaka numaraları verilmiş; Çanakkale de alfabetik sıralaması gereği 17 plaka kodunu almıştır.
Çanakkale Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
17 AC 001 – 17 AZ 999
17 DA 001 – 17 DZ 999
17 EA 001 – 17 EZ 999
17 K 0001 – 17 K 2500
17 M 0001 – 17 M 2999
17 T 0001 – 17 T 2999
Ayvacık İlçesi Plaka Kodları:
17 K 8001 – 17 K 8500
17 M 7000 – 17 M 7999
17 PA 001 – 17 PZ 999
17 T 7000 – 17 T 7999
Bayramiç İlçesi Plaka Kodları:
17 K 4001 – 17 K 4500
17 M 3000 – 17 M 3499
17 T 3000 – 17 T 3499
17 TA 001 – 17 TZ 999
Biga İlçesi Plaka Kodları:
17 TA 001 – 17 TZ 999
17 LA 001 – 17 LZ 999
17 M 4500 – 17 M 499
17 T 4500 – 17 T 4999
Ezine İlçesi Plaka Kodları:
17 K 7001 – 17 K 7500
17 M 6000 – 17 M 6499
17 SA 001 – 17 SZ 999
17 T 6000 – 17 T 6499
Gelibolu İlçesi Plaka Kodları:
17 K 6601 – 17 K 7000
17 M 4000 – 17 M 4499
17 RA 001 – 17 RZ 999
17 RA 001 – 17 RZ 999
Çan İlçesi Plaka Kodları:
17 HA 001 – 17 HZ 999
17 K 4501 – 17 K 5600
17 M 5000 – 17 M 5999
17 T 5000 – 17 T 5999
Yenice İlçesi Plaka Kodları:
17 K 3500 – 17 K 4000
17 M 3500 – 17 M 3999
17 T 3500 – 17 T 3999
17 YA 001 – 17 YZ 999
Lâpseki İlçesi Plaka Kodları:
17 K 8501 – 17 K 9000
17 M 8000 – 17 M 8999
17 NA 001 – 17 NZ 999
17 T 8000 – 17 T 8999
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