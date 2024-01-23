19 nerenin plakası? 19 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:04

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:04

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

19 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de, 19 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çorum olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir sancak olan Çorum, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çorum vilayetinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.

Çorum Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

19 AC 001 – 19 AZ 999

19 DA 001 – 19 DZ 999

19 EA 001 – 19 EA 999

19 EF 001 – 19 EF 999

19 EN 001 – 19 EP 999

19 ES 001 – 19 ET 999

19 EV 001 – 19 EZ 999

19 KA 001 – 19 KZ 999

19 S 0001 – 19 S 3000

19 M 0001 – 19 M 3000

19 T 0001 – 19 T 0999

19 TA 001 – 19 TF 999

Alaca İlçesi Plaka Kodları:

19 LA 001 – 19 LZ 999

19 LC 001 – 19 LZ 999

19 M 3001 – 19 M 3500

19 S 3001 – 19 S 4000

19 T 2501 – 19 T 3000

İskilip İlçesi Plaka Kodları:

19 FA 001 – 19 FA 999

19 FC 001 – 19 FZ 999

19 M 4001 – 19 M 4500

19 T 2001 – 19 T 2500

19 S 4001 – 19 S 4500

Sungurlu İlçesi Plaka Kodları:

19 ED 001 – 19 EE 999

19 EK 001 – 19 EK 999

19 ER 001 – 19 ER 999

19 M 5501 – 19 M 6000

19 S 6001 – 19 S 7000

19 SA 001 – 19 SK 999

19 T 1000 – 19 T 1500

Kargı İlçesi Plaka Kodları:

19 M 6001 – 19 M 6500

19 RA 001 – 19 RA 999

19 RC 001 – 19 RE 999

19 S 7501 – 19 S 8000

Osmancık İlçesi Plaka Kodları:

19 EC 001 – 19 EC 999

19 EH 001 – 19 EH 999

19 EL 001 – 19 EL 999

19 EU 001 – 19 EU 999

19 HA 001 – 19 HF 999

19 HH 001 – 19 HH 999

Bayat İlçesi Plaka Kodları:

19 M 3501 – 19 M 4000

19 PA 001 – 19 PC 999

19 S 7001 – 19 S 7500

19 T 3001 – 19 T 3050

Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:

19 M 6501 – 19 M 7001

19 S 8001 – 19 S 8500

19 ZA 001 – 19 ZA 999

Mecitözü İlçesi Plaka Kodları:

19 M 4501 – 19 M 5000

19 NA 001 – 19 ND 999

19 NC 001 – 19 ND 999

19 S 4501 – 19 S 5000

19 T 4000 – 19 T 4500

19 M 5001 – 19 M 5500

19 S 5001 – 19 S 6000

19 T 1501 – 19 T 2000