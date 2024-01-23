19 nerenin plakası? 19 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
19 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de, 19 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çorum olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir sancak olan Çorum, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çorum vilayetinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.
Çorum Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
19 AC 001 – 19 AZ 999
19 DA 001 – 19 DZ 999
19 EA 001 – 19 EA 999
19 EF 001 – 19 EF 999
19 EN 001 – 19 EP 999
19 ES 001 – 19 ET 999
19 EV 001 – 19 EZ 999
19 KA 001 – 19 KZ 999
19 S 0001 – 19 S 3000
19 M 0001 – 19 M 3000
19 T 0001 – 19 T 0999
19 TA 001 – 19 TF 999
Alaca İlçesi Plaka Kodları:
19 LA 001 – 19 LZ 999
19 LC 001 – 19 LZ 999
19 M 3001 – 19 M 3500
19 S 3001 – 19 S 4000
19 T 2501 – 19 T 3000
İskilip İlçesi Plaka Kodları:
19 FA 001 – 19 FA 999
19 FC 001 – 19 FZ 999
19 M 4001 – 19 M 4500
19 T 2001 – 19 T 2500
19 S 4001 – 19 S 4500
Sungurlu İlçesi Plaka Kodları:
19 ED 001 – 19 EE 999
19 EK 001 – 19 EK 999
19 ER 001 – 19 ER 999
19 M 5501 – 19 M 6000
19 S 6001 – 19 S 7000
19 SA 001 – 19 SK 999
19 T 1000 – 19 T 1500
Kargı İlçesi Plaka Kodları:
19 M 6001 – 19 M 6500
19 RA 001 – 19 RA 999
19 RC 001 – 19 RE 999
19 S 7501 – 19 S 8000
Osmancık İlçesi Plaka Kodları:
19 EC 001 – 19 EC 999
19 EH 001 – 19 EH 999
19 EL 001 – 19 EL 999
19 EU 001 – 19 EU 999
19 HA 001 – 19 HF 999
19 HH 001 – 19 HH 999
Bayat İlçesi Plaka Kodları:
19 M 3501 – 19 M 4000
19 PA 001 – 19 PC 999
19 S 7001 – 19 S 7500
19 T 3001 – 19 T 3050
Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:
19 M 6501 – 19 M 7001
19 S 8001 – 19 S 8500
19 ZA 001 – 19 ZA 999
Mecitözü İlçesi Plaka Kodları:
19 M 4501 – 19 M 5000
19 NA 001 – 19 ND 999
19 NC 001 – 19 ND 999
19 S 4501 – 19 S 5000
19 T 4000 – 19 T 4500
19 M 5001 – 19 M 5500
19 S 5001 – 19 S 6000
19 T 1501 – 19 T 2000
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