21 saat havada mahsur kaldı... İner inmez yeri öptü!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:23

Güncelleme: 13.04.2024 - 15:23

Şeker Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Kurtarma çalışmaları sürerken; Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58) iner inmez yeri öptü.

Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Bölgede ekiplerin kalan 13 yurttaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.