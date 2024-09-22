'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs Mersin’de yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs Mersin’de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:21

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timlerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tarsus ilçesinde ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır aranan bir şahıs, gizlendiği adreste yakalandı.

Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise Yenişehir ilçesinde ’dolandırıcılık’ suçundan hakkında 10 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs daha yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Mersin

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