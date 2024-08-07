Gaziosmanpaşa'da bir kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştü: 'Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalılar'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:11

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şubat ayında Dilek Y., üvey oğlu Ö.Y. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Hazırlanan iddianamede, Ö. Y. kadına karşı kasten öldürme suçundan, Dilek Y’nin eşi M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş. Y.’nin ise kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme suçundan cezalandırılması talep edildi. Dilek Y.’yi öldüren Ö. Y.’nin de henüz yakalanamadığı belirtildi. Davanın ilk duruşması dün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 24 Ekim tarihine ertelendi.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Serenay Yaman, “Bu cinayette atılı suç her ne kadar kasten öldürmeye azmettirme olarak gösterilmişse de sanıklar tarafından töre saikiyle tasarlayarak doğrudan iştirak halinde işlenmiştir. Maktul Dilek yıllarca eşinin ve üvey oğullarının şiddetine maruz kalıyor ve çareyi evden kaçmakta buluyor. Sanık eş M.Y. maktul evden kaçtıktan sonra maktulün yakınlarını arayarak ‘bu iş artık namus meselesi, namusunuzu temizleyin’ diyor. Sonrasında sanıklar Dilek'i bulup eve getiriyorlar. Dilek eve geldikten birkaç hafta sonra sanığın aile yakınları devreye giriyor. Firar sanık Ö.Y'yi köye götürüp orada silah dersi veriyorlar, Ö.Y'ye silah temin etmek ve kaçması için akrabalar arasında para topluyorlar” dedi.

AKLANACAKLARINI DÜŞÜNDÜLER

Avukat Yaman sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Olay günü sanık eş M.Y. Sürekli Dilek'i arayarak nerede olduğunu kontrol ediyor, diğer sanık Ş.Y. o gün işe gitmeyip Ö.Y ile birkaç kez karşılaşıp konuştuğunu söylüyor, Dilek'in gittiği yerlere giderek Dilek'i takip ediyorlar. Cinayet Ö.Y. tarafından sokak ortasında kameraların olduğu işlek bir caddede işleniyor. Çünkü cinayetin görünürdeki failinin Ö.Y. olması isteniyor. Diğer sanıkla ise bu şekilde aklanacağını düşünüyor. Sanıklar tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalıdır.”