Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu!

İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde elini yatar daire makinesine kaptıran 37 yaşındaki işçi Reşat T.'nin parmağı koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu!
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:43

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde saat 22.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan Reşit T. (37), yatar daire makinesiyle sunta keserken, elini makineye kaptırdı. Sol el başparmağı kopan Reşit T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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