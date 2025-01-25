Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:43

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:53

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde saat 22.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan Reşit T. (37), yatar daire makinesiyle sunta keserken, elini makineye kaptırdı. Sol el başparmağı kopan Reşit T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.