Bursa'da korkutan yangın... Alevler fabrikanın tamamına yayıldı!

Nilüfer ilçesinde ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika demir yığınına dönüştü.

Bursa'da korkutan yangın... Alevler fabrikanın tamamına yayıldı!
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 08:12

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada, gece yarısı yangın çıktı.

İş yerinde çalışma yapıldığı sırada yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede yayılan yangında alevler tüm fabrikayı sardı. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrika demir yığını haline dönüştü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #alev #Bursa #fabrika #Yangın

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