21 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Bandırma'da yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hakkında 21 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

21 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Bandırma'da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:54

Edinilen bilgilere göre, Bandırma adli makamlarınca Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında aranan K.B., polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Bandırma’da tespit edilerek gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #bandırma

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