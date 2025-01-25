Bandırma'da kuvvetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, rögarlar patladı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:30

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:30

Meteoroloji'nin günler öncesi yaptığı uyarılar, Marmara Bölgesi'nde özellikle de Bandırma'da etkili oldu. Sabah başlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla artırdı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı.

Bandırma'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar sonucu altyapının yetersizliği nedeniyle rögar kapakları patladı. Her türlü riske karşı tedbir amacıyla, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre; gün boyu Bandırma'da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 43,2 mm kadar yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 20 kilometre olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, Bandırmalıların su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önerdi. Özellikle sürücülerin, su birikintilerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.