Bandırma'da operasyon: FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ üyeliğinden aranan İ.B., KOM ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma'da operasyon: FETÖ üyesi yakayı ele verdi
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:04

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #Balıkesir

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