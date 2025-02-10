Bandırma'da operasyon: FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ üyeliğinden aranan İ.B., KOM ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #Balıkesir
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