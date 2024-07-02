Polisten kaçarken kaza yaptılar: Uyuşturucudan tutuklandılar

Bolu’da Anadolu Otoyolu'nda, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheliler A.Ü. ve M.Ç., girdikleri yolda kaza yaptı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan şüphelilerin bahçeye attığı uyuşturucuyu, polis buldu. Yakalanan şüpheliler A.Ü. ve M.Ç., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:26
Polisten kaçarken kaza yaptılar: Uyuşturucudan tutuklandılar
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Olay, 28 Haziran gecesi meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobilin sürücüsü, Anadolu Otoyolu'nda kontrol noktasında, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheliler, otoyoldan çıkıp D-100 kara yolundan kaçtı. 

Çivril Mahallesi'ne giren şüphelilerin, içinde olduğu otomobil kontrolden çıkıp kaza yaptı. Araçtan inen şüpheliler, bu kez de yaya olarak kaçarken, yanlarındaki uyuşturucuyu da bahçeye attı. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin bahçeye attıkları poşette 85,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.Ü. ve M.Ç., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


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