11.12.2025 08:12:00
22 ilde IŞİD operasyonu... 92 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü IŞİD'e finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüphelinin jandarma ekiplerinin 2 hafta süren operasyonlarında yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

