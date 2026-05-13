22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

13.05.2026 08:56:00
AA
Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun! Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini açıkladı.
33 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 135 gözaltı kararı Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, 1,2 milyar liralık işlem hacminin ise 8 şirket üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 şüpheli yakalandı, 5 bin 151 siteye erişim engeli getirildi İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle 5 bin 151 internet sitesine erişim engellendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin "Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir" dedi.