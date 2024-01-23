22 nerenin plakası? 22 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:19

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:19

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

22 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de, 22 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Edirne olacaktır. Bir dönem Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapmış olan Edirne’nin bu statüsü, cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Türkiye’nin büyük illerinden biri olan Edirne’nin 22 plaka numarasına sahip olmasını tarihi ise 1962’dir.

Edirne Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

22 AC 001 - 22 AZ 999

22 DA 001 - 22 DZ 999

22 EA 001 - 22 EZ 999

22 HA 001 - 22 HZ 999

22 M 001 - 22 M 3999

22 MA 001 - 22 MA 299

22 MA 500 - 22 MA 999

22 NA 500 - 22 NZ 999

22 T 0001 - 22 T 3999

22 T 8500 - 22 T 9499

22 S 0001 - 22 S 9999

İpsala İlçesi Plaka Kodları:

22 M 9750 – 22 M 9769

22 MA 601 – 22 MA 700

22 PA 001 – 22 PZ 999

22 S 3000 – 22 S 3099

22 T 9750 – 22 T 9999

Havsa İlçesi Plaka Kodları:

22 KA 001 – 22 KZ 999

22 T 7500 – 22 T 7999

Uzunköprü İlçesi Plaka Kodları:

22 LA 001 – 22 LZ 999

22 T 6000 – 22 T 7499

22 T 9500 – 22 T 9749

22 UA 001 – 22 UZ 999

Keşan İlçesi Plaka Kodları:

22 FA 001 – 22 FZ 999

22 M 4000 – 22 M 5999

22 M 8000 – 22 M 8499

22 MA 300 – 22 MA 499

22 RA 001 – 22 RZ 999

22 S 4000 – 22 S 5999

22 T 4000 – 22 T 5999

22 T 8000 – 22 T 8499