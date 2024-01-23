22 nerenin plakası? 22 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
22 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de, 22 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Edirne olacaktır. Bir dönem Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapmış olan Edirne’nin bu statüsü, cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Türkiye’nin büyük illerinden biri olan Edirne’nin 22 plaka numarasına sahip olmasını tarihi ise 1962’dir.
Edirne Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
22 AC 001 - 22 AZ 999
22 DA 001 - 22 DZ 999
22 EA 001 - 22 EZ 999
22 HA 001 - 22 HZ 999
22 M 001 - 22 M 3999
22 MA 001 - 22 MA 299
22 MA 500 - 22 MA 999
22 NA 500 - 22 NZ 999
22 T 0001 - 22 T 3999
22 T 8500 - 22 T 9499
22 S 0001 - 22 S 9999
İpsala İlçesi Plaka Kodları:
22 M 9750 – 22 M 9769
22 MA 601 – 22 MA 700
22 PA 001 – 22 PZ 999
22 S 3000 – 22 S 3099
22 T 9750 – 22 T 9999
Havsa İlçesi Plaka Kodları:
22 KA 001 – 22 KZ 999
22 T 7500 – 22 T 7999
Uzunköprü İlçesi Plaka Kodları:
22 LA 001 – 22 LZ 999
22 T 6000 – 22 T 7499
22 T 9500 – 22 T 9749
22 UA 001 – 22 UZ 999
Keşan İlçesi Plaka Kodları:
22 FA 001 – 22 FZ 999
22 M 4000 – 22 M 5999
22 M 8000 – 22 M 8499
22 MA 300 – 22 MA 499
22 RA 001 – 22 RZ 999
22 S 4000 – 22 S 5999
22 T 4000 – 22 T 5999
22 T 8000 – 22 T 8499
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