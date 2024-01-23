20 nerenin plakası? 20 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
20 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
20 plaka kodu Denizli iline aittir. Denizli'deki araç sahiplerinde 20 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Denizli iline kayıtlı olduğu bilinir.
Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:
20 A 0001 - 20 A 9999
20 AC 001 – 20 AZ 999
20 DA 001 – 20 DZ 999
20 EA 001 – 20 EZ 999
20 FA 001 – 20 FZ 999
20 M 0001 –20 M 9999
20 MA 001 – 20 MA 999
20 PA 001 – 20 PZ 999
20 S 0001 – 20 S 9999
20 T 0001 – 20 T 9999
20 YA 001 – 20 YZ 999
20 ZA 001 – 20 YZ999
Buldan İlçesi Plaka Kodları:
20 RA 001 – 20 RZ 999
Çal İlçesi Plaka Kodları:
20 NA 001 – 20 NZ 999
Acıpayam İlçesi Plaka Kodları
20 KA 001 – 20 KZ 999
Çivril İlçesi Plaka Kodları:
20 LA 001 – 20 LA 999
Çardak İlçesi Plaka Kodları:
20 UA 001 - 20 UZ 999
Çameli İlçesi Plaka Kodları:
20 E 0001 –20 E 9999
20 G 691 – 20 G 705
20 G 901 – 20 G 915
Kale İlçesi Plaka Kodları:
20 K 0001 – 20 K 9999
Tavas İlçesi Plaka Kodları:
20 HA 001 – 20 HZ 999
Serinhisar İlçesi Plaka Kodları
20 VA 001 – 20 VZ 999
Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:
20 SA 001 – 20 SZ 999
Güney İlçesi Plaka Kodları:
20 TA 001 – 20 TZ 999
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