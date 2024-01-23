20 nerenin plakası? 20 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:09

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

20 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

20 plaka kodu Denizli iline aittir. Denizli'deki araç sahiplerinde 20 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Denizli iline kayıtlı olduğu bilinir.

Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:

20 A 0001 - 20 A 9999

20 AC 001 – 20 AZ 999

20 DA 001 – 20 DZ 999

20 EA 001 – 20 EZ 999

20 FA 001 – 20 FZ 999

20 M 0001 –20 M 9999

20 MA 001 – 20 MA 999

20 PA 001 – 20 PZ 999

20 S 0001 – 20 S 9999

20 T 0001 – 20 T 9999

20 YA 001 – 20 YZ 999

20 ZA 001 – 20 YZ999

Buldan İlçesi Plaka Kodları:

20 RA 001 – 20 RZ 999

Çal İlçesi Plaka Kodları:

20 NA 001 – 20 NZ 999

Acıpayam İlçesi Plaka Kodları

20 KA 001 – 20 KZ 999

Çivril İlçesi Plaka Kodları:

20 LA 001 – 20 LA 999

Çardak İlçesi Plaka Kodları:

20 UA 001 - 20 UZ 999

Çameli İlçesi Plaka Kodları:

20 E 0001 –20 E 9999

20 G 691 – 20 G 705

20 G 901 – 20 G 915

Kale İlçesi Plaka Kodları:

20 K 0001 – 20 K 9999

Tavas İlçesi Plaka Kodları:

20 HA 001 – 20 HZ 999

Serinhisar İlçesi Plaka Kodları

20 VA 001 – 20 VZ 999

Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:

20 SA 001 – 20 SZ 999

Güney İlçesi Plaka Kodları:

20 TA 001 – 20 TZ 999