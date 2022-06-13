22 suç kaydı bulunan hırsız, bacağındaki dövmeden yakalandı
Kağıthane'de bir rezidansa girerek İranlı işadamının evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bin dolar çalan biri kadın iki hırsız polis tarafından yakalandı. Daha önceden 22 adet suç kaydı bulunan kadın hırsız Hazar M.'nin bacağındaki dövme sayesinde tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Kağıthane'de bir rezidansta 3 Haziran'da İran uyruklu iş insanı Muhammed H.F. polise başvurarak evinde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bin dolar nakit parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların bina girişinde güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirledi. Görüntülerde iki şüphelinin bina girişine gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı bu sırada kadın hırsızın içeri girdiği görüldü.
Bir süre sonra eli kolu dolu bir şekilde yeniden görüntüye giren kadın hırsızın binadan çıkarak uzaklaştığı görüldü.
GÖRÜNTÜLER, HIRSIZIN KİMLİĞİNİN BELİRLEMESİNİ SAĞLADI
Polis ekipleri olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızın bacağında bir dövme olduğunu tespit etti. Bu bilgi kullanılarak şüphelinin daha önceden de 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M.(23) olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın hırsız kısa sürede gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliye yardım eden 30 yaşındaki Hünkar A.'da bir süre sonra yakalandı. Hünkar A.'nın da daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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