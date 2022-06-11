Gaziantep'te rögar kapağı hırsızlığı: 2 gözaltı

Gaziantep’te, bir apartmanın önündeki rögar kapağını çalan M.İ., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. M.İ.’nin rögar kapağını sattığı belirlenen A.B. de gözaltına alındı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:32
Gaziantep'te rögar kapağı hırsızlığı: 2 gözaltı
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Mücahitler Mahallesi’ndeki bir apartmanın önünde bulunan rögar kapağı çalındı. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. olduğunu belirledi.

HURDACIYA SATMIŞ

M.İ., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.İ.’nin ifadesinde rögar kapağını sattığını söylediği ruhsatsız faaliyet yürüten hurdacı A.B. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


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