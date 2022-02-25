22 yaşındaki Melike Baki, yurt odasında ölü bulundu
Denizli’de üniversite okuyan 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu. Sakaryalı Baki'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Melike Baki, Denizli'de kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu.
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan bir üniversite yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve üniversite okumak için Denizli’ye giden Melike Baki'nin, kaldığı yurtta cansız bedeni bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yurt yetkililerin polis ekiplerine haber vermeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melike Baki'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Melike'nin cenazesi ise, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Gölköprü Mahalle Merkez Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ÖĞRETMENİNDEN PAYLAŞIM: 'ÇOK ERKEN OLDU BU VEDA'
Şüpheli ölüme ilişkin inceleme devam ederken, gencin lisedeki beden eğitim öğretmeni Baki ile yaptığı son konuşmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
"ÇOK ERKEN OLDU BU VEDA"
Pamukkale Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan ve mezun olduktan sonra çok sevdiği öğretmeni gibi beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran Melike Baki’nin, örnek aldığı Ayşegül Demirbaş Örgen ile olan son yazışmaları yürek dağladı.
Öğrencisi Baki’yle yaptığı yazışmaları sosyal medya hesabında paylaşan Demirbaş Örgen, “Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin, dağıttın, savurdun her yere. Daha hayatının baharında nerden çıktı şimdi bu ayrılık? Ölümdü adı, ne zaman, nereden geleceği belli olmayan. Zengini, fakiri, yaşlıyı genci ayırt etmeyen ama soğukluğunu her zaman hissettiren. Çok erken oldu bu veda. Daha hayallerinin benimle olan kısmını gerçekleştirecektik birlikte. Mezun olmana az kalmıştı, daha beden eğitimi öğretmeni olacaktın. Sözümüz vardı ama yarım kaldı. Mekanın cennet bahçeleri olsun güzel Melikem. Allah, ailene sabırların en büyüğünü versin inşallah. Seni hiç unutmayacağım” ifadelerine yer verdi.
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