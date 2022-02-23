Koğuşta ölü bulundu, başsavcılık harekete geçti

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:00

Bilecik’te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak’ın asılı cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Işıldak’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Taner Işıldak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



