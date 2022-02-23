Koğuşta ölü bulundu, başsavcılık harekete geçti

Bilecik M Tipi Cezaevi'nde Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu. Işıldak’ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

DHA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:00
Koğuşta ölü bulundu, başsavcılık harekete geçti
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Bilecik’te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak’ın asılı cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Işıldak’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Taner Işıldak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



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