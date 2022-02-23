Koğuşta ölü bulundu, başsavcılık harekete geçti
Bilecik M Tipi Cezaevi'nde Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu. Işıldak’ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Bilecik’te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak’ın asılı cansız bedeni bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından Işıldak’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Taner Işıldak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İlgili Haberler
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "cezaevlerinde işkence" iddialarına yalanlama
- İktidarın 2022 yılı 'yatırım'ı: 36 yeni cezaevi
- Arınç’tan FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümü sonrası mesaj: Nusret Ağabey hakkını helal et…
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcuda dikkat çeken ayrıntı
- Uluslararası basın krizi nasıl gördü?
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!