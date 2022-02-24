Genç kadın evinde ölü bulundu
Isparta’da 20 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıkarken, genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.
Olay, Isparta Zafer Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal’ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal’ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- 2 kişiyi öldürüp, sosyal medyadan paylaşım yaptı
- Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasın yaraladı
- İstanbul’da ‘tayt’ şiddeti: Öldüresiye dövdü, serbest kaldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
- Fatih Erbakan’dan Davutoğlu’na ziyaret
- Slavia Prag-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
- Rus satranç efsanesi Kasparov, ülkesini eleştirdi
- Gürcistan'da halk Ukrayna'ya destek için sokağa çıktı
- Savaş devam ederken... Kulüplerden art arda paylaşım
- Rus saldırısının bilançosu açıklandı
- BM Ukrayna için harekete geçti
- Genç kadın evinde ölü bulundu
- 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliden basına tehdit