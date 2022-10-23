23 Ekim 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmini raporuna göre, Artvin, Rize ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- Tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
- Canlı canlı gömüldüğü mezardan saatler sonra çıktı
- 17 yaşındaki Yiğit'in şüpheli ölümünde yeni gelişme
- HDP'den 6'lı masa açıklaması
- Özoğuz'dan kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama