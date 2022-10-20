Meteoroloji'den Marmara için 'zirai don' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticiler ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
??Zirai Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 20, 2022
İç ve Doğu Kesimlerde Zirai Don Tehlikesine Dikkat! pic.twitter.com/aGQIvZufPm
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu
- Oğlum sabaha karşı 4'te kalkıp...