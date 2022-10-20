Meteoroloji'den Marmara için 'zirai don' uyarısı

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticiler ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.