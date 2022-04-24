23 Nisan aracından çocuklara 'Dombra' dinlettiler

24 Nisan 2022 Pazar, 16:57

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için oluşturulan oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP'nin seçim müziği çalındı.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Çocuk bayramında propaganda olmaz” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için oluşturduğu oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP propagandası yapması, Manisalı vatandaşlarımızın büyük tepkisine neden olmuştur. Halkın haklı tepkisi üzerine Manisa Valiliği bu skandala son vererek oyun alanında bulunan belediye aracını uzaklaştırmıştır” dedi.

Bakırlıoğlu şunları söyledi: “Şehzadeler Belediyesinin bu yaptığı 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza saygısızlıktır. Tabi ki bu saygısızlık AKP’nin en başındakinden kaynaklanmaktadır.”