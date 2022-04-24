23 Nisan aracından çocuklara 'Dombra' dinlettiler

Manisa'nın AKP'li Şehzadeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü kutlamalarında bir skandala imza attı. 23 Nisan'ı kutlama aracından AKP'nin seçim müziği çalındı. Yaşanan olaya tepki gösteren CHP'li Bakırlıoğlu “Belediyenin yaptığı ulusal değerlerimize saygısızlıktır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 16:57
23 Nisan aracından çocuklara 'Dombra' dinlettiler
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için oluşturulan oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP'nin seçim müziği çalındı.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Çocuk bayramında propaganda olmaz” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için oluşturduğu oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP propagandası yapması, Manisalı vatandaşlarımızın büyük tepkisine neden olmuştur. Halkın haklı tepkisi üzerine Manisa Valiliği bu skandala son vererek oyun alanında bulunan belediye aracını uzaklaştırmıştır” dedi.

Bakırlıoğlu şunları söyledi: “Şehzadeler Belediyesinin bu yaptığı 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza saygısızlıktır. Tabi ki bu saygısızlık AKP’nin en başındakinden kaynaklanmaktadır.”


Manisa 23 Nisan AKP Konya İl Başkanı AKP

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