23 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:40

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:40

Edinilen bilgiye göre ilçede babasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen F.M., gece saatlerinde evinde kendini asarak intihar etti.

Genç kadının cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.