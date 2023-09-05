23 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, kendini asarak yaşamına son verdi.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:40
23 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
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Edinilen bilgiye göre ilçede babasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen F.M., gece saatlerinde evinde kendini asarak intihar etti. 

Genç kadının cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kayseri Kadın intihar

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