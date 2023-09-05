Yaptığı paylaşımlar kan dondurdu... Karabük'te kadın cinayeti: Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:39

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:39

Merkeze bağlı Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında Hasan Küçükyılmaz, 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz'la kıskançlık bahanesiyle kavga etti.

Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı.

EŞİNİ DE KAYINVALİDESİNİ DE KATLETTİ

Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi: Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz'ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. Küçükyılmaz, polis tarafından yakalanacağını fark edince pompalı tüfekle başına ateş açarak intihar etti.

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz'ı da öldürdüğü ve bu sebeple cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz'ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR KAN DONDURDU

Karabük’te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren katil Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Yenimahalle Kandil Sokak’ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök’ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz’ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

"NAMUS ÇOK GÜZEL BİR ŞEY, SAHİP ÇIKACAKSIN"

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerine yer verdi.