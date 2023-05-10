2018 seçimlerinde İstanbul'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:01

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:01

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4.029.418

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 779.942

HÜR DAVA PARTİSİ - 16.956

VATAN PARTİSİ - 18.843

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1.195.523

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2.498.564

SAADET PARTİSİ - 139.870

İYİ PARTİ - 755.397

BAĞIMSIZLAR - 4.080

2018 SEÇİMLERİ İSTANBUL'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 43

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 8

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 12

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 27

İYİ PARTİ - 8

2018 İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

BERAT ALBAYRAK - AKP

NURETTİN CANİKLİ - AKP

MUSTAFA ATAŞ - AKP

EROL KAYA - AKP

VEDAT DEMİRÖZ - AKP

RAVZA KAVAKCI KAN - AKP

OSMAN BOYRAZ - AKP

İSMET UÇMA - AKP

MİHRİMAH BELMA SATIR - AKP

AHMET BERAT ÇONKAR - AKP

HULUSİ ŞENTÜRK - AKP

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - AKP

EYÜP ÖZSOY - AKP

SERKAN BAYRAM - AKP

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN - AKP

NUMAN KURTULMUŞ - AKP

MEHMET MUŞ - AKP

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ - AKP

MEHMET DOĞAN KUBAT - AKP

TÜLAY KAYNARCA - AKP

HALİS DALKILIÇ - AKP

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ - AKP

NEVZAT ŞATIROĞLU - AKP

ZAFER SIRAKAYA - AKP

RÜMEYSA KADAK - AKP

AHMET MÜCAHİT ARINÇ - AKP

MUSTAFA YENEROĞLU - AKP

ERKAN KANDEMİR - AKP

ŞAMİL AYRIM - AKP

ALEV DEDEGİL - AKP

SÜLEYMAN SOYLU - AKP

FATMA BETÜL SAYAN KAYA - AKP

VOLKAN BOZKIR - AKP

ABDULLAH GÜLER - AKP

HASAN TURAN - AKP

SERAP YAŞAR - AKP

AZİZ BABUŞCU - AKP

ŞİRİN ÜNAL - AKP

CANAN KALSIN - AKP

AHMET HAMDİ ÇAMLI - AKP

MARKAR ESEYAN - AKP

MUSTAFA DEMİR - AKP

İFFET POLAT - AKP

CELAL ADAN - MHP

CEMAL ÇETİN - MHP

EDİP SEMİH YALÇIN - MHP

İZZET ULVİ YÖNTER - MHP

MEMET BÜLENT KARATAŞ - MHP

FETİ YILDIZ - MHP

İSMAİL FARUK AKSU - MHP

ARZU ERDEM - MHP

ZEYNEL ÖZEN - HDP

DİLŞAT CANBAZ KAYA - HDP

HAKKI SARUHAN OLUÇ - HDP

ALİ KENANOĞLU - HDP

ZÜLEYHA GÜLÜM - HDP

AHMET ŞIK - HDP

OYA ERSOY - HDP

HÜDA KAYA - HDP

PERVİN BULDAN - HDP

MUSA PİROĞLU - HDP

ERKAN BAŞ - HDP

EROL KATIRCIOĞLU - HDP

ENGİN ALTAY - CHP

ERDOĞAN TOPRAK - CHP

MEHMET BEKAROĞLU - CHP

ZEYNEL EMRE - CHP

SİBEL ÖZDEMİR - CHP

ÖZGÜR KARABAT - CHP

TURAN AYDOĞAN - CHP

EMİNE GÜLİZAR EMECAN - CHP

NAZIR CİHANGİR İSLAM - CHP

KADRİ ENİS BERBEROĞLU - CHP

AYKUT ERDOĞDU - CHP

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ - CHP

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU - CHP

YÜKSEL MANSUR KILINÇ - CHP

YUNUS EMRE - CHP

GÖKAN ZEYBEK - CHP

ALİ ŞEKER - CHP

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU - CHP

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ - CHP

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - CHP

ONURSAL ADIGÜZEL - CHP

FETHİ AÇIKEL - CHP

GÜRSEL TEKİN - CHP

İLHAN KESİCİ - CHP

OĞUZ KAAN SALICI - CHP

MAHMUT TANAL - CHP

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ - CHP

ABDUL AHAT ANDİCAN - İYİ PARTİ

ÜMİT BEYAZ - İYİ PARTİ

HAYATİ ARKAZ - İYİ PARTİ

ÜMİT ÖZDAĞ - İYİ PARTİ

FATİH MEHMET ŞEKER - İYİ PARTİ

HAYRETTİN NUHOĞLU - İYİ PARTİ

AHMET ÇELİK - İYİ PARTİ

YAVUZ AĞIRALİOĞLU - İYİ PARTİ