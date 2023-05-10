2018 seçimlerinde İstanbul'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4.029.418
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 779.942
HÜR DAVA PARTİSİ - 16.956
VATAN PARTİSİ - 18.843
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 1.195.523
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2.498.564
SAADET PARTİSİ - 139.870
İYİ PARTİ - 755.397
BAĞIMSIZLAR - 4.080
2018 SEÇİMLERİ İSTANBUL'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 43
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 8
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 12
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 27
İYİ PARTİ - 8
2018 İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
BERAT ALBAYRAK - AKP
NURETTİN CANİKLİ - AKP
MUSTAFA ATAŞ - AKP
EROL KAYA - AKP
VEDAT DEMİRÖZ - AKP
RAVZA KAVAKCI KAN - AKP
OSMAN BOYRAZ - AKP
İSMET UÇMA - AKP
MİHRİMAH BELMA SATIR - AKP
AHMET BERAT ÇONKAR - AKP
HULUSİ ŞENTÜRK - AKP
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - AKP
EYÜP ÖZSOY - AKP
SERKAN BAYRAM - AKP
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN - AKP
NUMAN KURTULMUŞ - AKP
MEHMET MUŞ - AKP
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ - AKP
MEHMET DOĞAN KUBAT - AKP
TÜLAY KAYNARCA - AKP
HALİS DALKILIÇ - AKP
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ - AKP
NEVZAT ŞATIROĞLU - AKP
ZAFER SIRAKAYA - AKP
RÜMEYSA KADAK - AKP
AHMET MÜCAHİT ARINÇ - AKP
MUSTAFA YENEROĞLU - AKP
ERKAN KANDEMİR - AKP
ŞAMİL AYRIM - AKP
ALEV DEDEGİL - AKP
SÜLEYMAN SOYLU - AKP
FATMA BETÜL SAYAN KAYA - AKP
VOLKAN BOZKIR - AKP
ABDULLAH GÜLER - AKP
HASAN TURAN - AKP
SERAP YAŞAR - AKP
AZİZ BABUŞCU - AKP
ŞİRİN ÜNAL - AKP
CANAN KALSIN - AKP
AHMET HAMDİ ÇAMLI - AKP
MARKAR ESEYAN - AKP
MUSTAFA DEMİR - AKP
İFFET POLAT - AKP
CELAL ADAN - MHP
CEMAL ÇETİN - MHP
EDİP SEMİH YALÇIN - MHP
İZZET ULVİ YÖNTER - MHP
MEMET BÜLENT KARATAŞ - MHP
FETİ YILDIZ - MHP
İSMAİL FARUK AKSU - MHP
ARZU ERDEM - MHP
ZEYNEL ÖZEN - HDP
DİLŞAT CANBAZ KAYA - HDP
HAKKI SARUHAN OLUÇ - HDP
ALİ KENANOĞLU - HDP
ZÜLEYHA GÜLÜM - HDP
AHMET ŞIK - HDP
OYA ERSOY - HDP
HÜDA KAYA - HDP
PERVİN BULDAN - HDP
MUSA PİROĞLU - HDP
ERKAN BAŞ - HDP
EROL KATIRCIOĞLU - HDP
ENGİN ALTAY - CHP
ERDOĞAN TOPRAK - CHP
MEHMET BEKAROĞLU - CHP
ZEYNEL EMRE - CHP
SİBEL ÖZDEMİR - CHP
ÖZGÜR KARABAT - CHP
TURAN AYDOĞAN - CHP
EMİNE GÜLİZAR EMECAN - CHP
NAZIR CİHANGİR İSLAM - CHP
KADRİ ENİS BERBEROĞLU - CHP
AYKUT ERDOĞDU - CHP
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ - CHP
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU - CHP
YÜKSEL MANSUR KILINÇ - CHP
YUNUS EMRE - CHP
GÖKAN ZEYBEK - CHP
ALİ ŞEKER - CHP
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU - CHP
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ - CHP
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - CHP
ONURSAL ADIGÜZEL - CHP
FETHİ AÇIKEL - CHP
GÜRSEL TEKİN - CHP
İLHAN KESİCİ - CHP
OĞUZ KAAN SALICI - CHP
MAHMUT TANAL - CHP
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ - CHP
ABDUL AHAT ANDİCAN - İYİ PARTİ
ÜMİT BEYAZ - İYİ PARTİ
HAYATİ ARKAZ - İYİ PARTİ
ÜMİT ÖZDAĞ - İYİ PARTİ
FATİH MEHMET ŞEKER - İYİ PARTİ
HAYRETTİN NUHOĞLU - İYİ PARTİ
AHMET ÇELİK - İYİ PARTİ
YAVUZ AĞIRALİOĞLU - İYİ PARTİ
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