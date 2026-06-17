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24 ilde 32 organize suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

24 ilde 32 organize suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

17.06.2026 12:44:00
Güncellenme:
AA
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24 ilde 32 organize suç örgütüne operasyon: 197 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmanın operasyonlarında yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığını bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

24 ilde 32 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 313 şüpheliden 197'sinin tutuklandığı, 114'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilen açıklamada, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta ise yasa dışı bahis oynatarak para transferlerine aracılık ettiklerinin saptandığı bilgisi de açıklamada paylaşıldı.

Açıklamada, Antalya ve Konya'da organize şekilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de baskı, darp ve tehditle bölgedeki işletmelerden maddi menfaat temini, Elazığ'da kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik suçlarını işledikleri bildirildi.

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