24 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 204 gözaltı!

9.12.2025 08:39:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, 5 gündür devam eden siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 24 ilde "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda, 68 şüphelinin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Operasyonlara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

üphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi."

