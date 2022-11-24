24 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

24 Kasım 2022 Perşembe, 07:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara’nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara’nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Aydın, Uşak ve Kütahya ile Manisa'nın güney ve doğu, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas ve Yozgat hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Çankırı'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ 5°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -5°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı