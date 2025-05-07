24 saattir kayıp! 'Camiye gidiyorum' diye evden çıktı: Her yerde aranıyor
Erzurum’da Alzeimer hastası 85 yaşındaki Lütfü Nalkıran, dün ikinci namazını kılmak için evinden camiye gitti. Ailesi Nalkıran’ın camiden evine dönmediğini belirterek kayıp ilanı verdi.
Erzurum’un Palandöken İlçesi Karayolları semtinde ikamet eden Lütfü Nalkıran (85) dün ikindi namazını kılmak için evinden camiye gitti.
KAYIP İLANI VERİLDİ
Namazın ardından evine dönmeyen Nalkıran için ailesi Erzurum Emniyet Müdürlüğüne kayıp ilanı verdi. Alzeimer hastası olduğu belirtilen Nalkıran’ın evine dönmemesi aile bireylerini tedirgin etmeye başladı.
Dün ikindi namazı ile birlikte haber alınamayan Nalkıran’ın arama seferberliği başlatıldı. Ailesi alzeimer hastası olan yaşlı adamı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica etti.
Etiketler: #Erzurum
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor