24 saattir kayıp! 'Camiye gidiyorum' diye evden çıktı: Her yerde aranıyor

Erzurum’da Alzeimer hastası 85 yaşındaki Lütfü Nalkıran, dün ikinci namazını kılmak için evinden camiye gitti. Ailesi Nalkıran’ın camiden evine dönmediğini belirterek kayıp ilanı verdi.

24 saattir kayıp! 'Camiye gidiyorum' diye evden çıktı: Her yerde aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:46

Erzurum’un Palandöken İlçesi Karayolları semtinde ikamet eden Lütfü Nalkıran (85) dün ikindi namazını kılmak için evinden camiye gitti.

KAYIP İLANI VERİLDİ

Namazın ardından evine dönmeyen Nalkıran için ailesi Erzurum Emniyet Müdürlüğüne kayıp ilanı verdi. Alzeimer hastası olduğu belirtilen Nalkıran’ın evine dönmemesi aile bireylerini tedirgin etmeye başladı.

Dün ikindi namazı ile birlikte haber alınamayan Nalkıran’ın arama seferberliği başlatıldı. Ailesi alzeimer hastası olan yaşlı adamı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica etti.


Etiketler: #Erzurum

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