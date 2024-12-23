24 yaşındaki erkek başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Esenyurt’ta 24 yaşındaki erkek, cadde ortasında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kafasından silahla vurulan şahsın Abdullah Aydın (24) olduğunu tespit etti.
İncelemelerin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışması sürüyor.
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