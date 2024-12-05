Şişli’de korkunç olay: Parkta başından vurulmuş bir kişi bulundu
Şişli Maçka Parkı’nda sabah saatlerinde başından vurulmuş bir kişi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelere başladı.
Şişli Maçka Parkı’nda sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda bir kişi, başından vurulmuş halde parkta hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay, Şişli Parkı Taşkışla teleferik girişinde yaşandı.
OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALE
Bir vatandaş, parkta yürüyüş yaptığı sırada kanlar içinde bir adam gördü ve durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, şahsın başından vurulduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
POLIS EKİPLERİ İNCELEMELERE BAŞLADI
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın sebebi ve failinin kimliği henüz belirlenmedi.
Şişli Maçka Parkı’ndaki bu trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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