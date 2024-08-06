24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Samsun’da 24 yaşındaki bir genç ağaca asılı halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 21:12
24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
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Olay, Kavak ilçesinin Çukurbük Mahallesi Kurşunamin mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan bir kişi, 24 yaşındaki M.B.G. isimli genci ağaca asılı halde buldu. 

Çobanın durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Gencin cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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