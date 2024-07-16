24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:28

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:32

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şantaj, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 8 ayrı olayda ve 5 farklı suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ayrıca 16.500 TL adli para cezası ile aranan O.E. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.