24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya’da 8 ayrı olay ve 5 farklı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:28
24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şantaj, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 8 ayrı olayda ve 5 farklı suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ayrıca 16.500 TL adli para cezası ile aranan O.E. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.


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