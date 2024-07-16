24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Antalya’da 8 ayrı olay ve 5 farklı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şantaj, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 8 ayrı olayda ve 5 farklı suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ayrıca 16.500 TL adli para cezası ile aranan O.E. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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