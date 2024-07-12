Wanda Nara'dan 'aldatma' iddialarına yanıt: 'Üçüncü şahıslar yok'
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma nedeni olarak Arjantinli rapçi L-Gante gösterildi. Nara, söz konusu iddiaya cevap verdi.
Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor. Boşanmayı ise Wanda Nara istedi.
Arjantin'deki bazı yayın organları, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmasına neden olarak Arjantinli Rapçi L-Gante'yi gösterdi.
İddiayı güçlendiren etken ise Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları için Arajantin'den ayrılmasından sonra Wanda Nara'nın bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde rol aldığı L-Gante ile bir gece kulübünde buluşması oldu.
Wanda Nara; geçtiğimiz yıl, L-Gante'nin 'Emultimo Romantico' (Son Romantik) adlı klibinde rol aldı.
37 yaşındaki Wanda Nara, bu konuda bir açıklamada bulundu.
Wanda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok. Bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü" diyerek boşanma kararı almasında L-Gante'nin bir etkisi olmadığını dile getirdi.
Bu açıklamaya pek ikna olmayan Arjantin basını, şimdilerde Wanda Nara ile L-Gante'nin beraberliğini görüntülemenin peşinde.
L-GANTE KİMDİR?
L-Gante, 5 Nisan 2000'de Arjantin'de dünyaya geldi. Gerçek adı Elian Ángel Valenzuela'dır. Bekar bir anne tarafından büyütülen L-Gante çocuk yaşlarda bir plastik fabrikasında çalışmaya başladı. Müzik ile uğraşmaya 15 yaşında başladı. L-Gante ilk şarkısını 2017'de YouTube'a yükledi. 2020'de, yapımcı Papu DJ ile yaptığı işbirliği "L-Gante RKT", Arjantin Billboard Hot 100 listesine 52. sıradan giriş yaptı ve Ocak 2021'de ikinci sıraya yükseldi .
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