Siirt’te hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesinde Çakıllı yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde “Hırsızlık” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.’nin yakalandı.
Y.S.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.
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