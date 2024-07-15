Siirt’te hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:19
Siirt’te hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan ilçesinde Çakıllı yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde “Hırsızlık” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.’nin yakalandı.

Y.S.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.


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