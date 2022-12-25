25 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir Marmara bölgesi için uyarı yayımlıyordu. İstanbullular pazar sabahına sağanak yağış ve soğuk hava ile uyandı. Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı ise devam edecek. İşte ayrıntılar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur, zamanla iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinden itibaren doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor
A.KARAHİSAR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 5°C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in, yarın Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı8 bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MERSİN 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı8 bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeybatısı ile Yozgat, Kıtıkkale ve Kırşehir çevrelerinin hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -3°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KONYA 0°C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin karlakarış yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 6°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -7°C, 1°C
Az bulutlu
MALATYA 3°C, 7°C
Az bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MARDİN 3°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 13°C
Az bulutlu
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