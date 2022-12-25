25 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

25 Aralık 2022 Pazar, 07:55

Türkiye kış mevsimine teslim olmuş durumda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur, zamanla iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinden itibaren doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor

A.KARAHİSAR -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in, yarın Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı8 bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

MERSİN 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı8 bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeybatısı ile Yozgat, Kıtıkkale ve Kırşehir çevrelerinin hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ -3°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu’nun kuzeyi ile Kastamonu’nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu zamanla yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin karlakarış yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 8°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 6°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -7°C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA 3°C, 7°C

Az bulutlu

VAN -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 3°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Az bulutlu